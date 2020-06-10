«التربية» تختتم بطولة اللياقة البدنية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مؤخراً فعاليات بطولة اللياقة البدنية عن بُعد لطلبة المدرسة الإماراتية، الأولى من نوعها، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في 19 إبريل/نيسان الماضي ولمدة شهر كامل، تحت إشراف إدارة الصِحة واللياقة البدنية. واستهدفت الوزارة من خلال البطولة تزويد الطلبة بالأنشطة التي تُعزِّز صِحتهم وحيويتهم أثناء وجودهم في المنازل، والمحافظة على مستوى لياقتهم البدنية، وممارسة النشاط البدني بشكل يومي، وتوفير أجواء تنافسية ترفيهية بين الطلبة، والعمل على تمثيل مدارسهم بأفضل شكل ممكن.

وشارك في البطولة 3952 طالباً وطالبة من الحلقات الدراسية الثلاث، وبواقع 3423 من طلبة المدارس الحكومية، و437 من طلبة المدارس الخاصة. وتصدر طلبة مدارس إمارة أبوظبي قوائم المشاركة بـ1920 طالباً وطالبة، تلتها إمارة الشارقة بمشاركة 559 طالباً وطالبة، ثم إمارة دبي بمشاركة 516 من الطلبة، وإمارة رأس الخيمة بعدد 324 من الطلبة، وإمارة الفجيرة بعدد 298 من الطلبة، وإمارة عجمان بعدد 290 من الطلبة، وإمارة أم القيوين التي سجلت مشاركة 45 طالباً وطالبة في منافسات البطولة، فيما بلغت أعداد الطلاب الذكور المشاركين 2069 طالباً، مقابل 1883 من الإناث.

ومن المقرر أن ينضم جميع الطلبة الذين شاركوا في هذه البطولة إلى معسكر اللياقة البدنية «صحتي في لياقتي» الذي ستنظمه الوزارة خلال فترة الصيف.

وأسفرت نتائج بطولة اللياقة البدنية عن بُعد لطلبة المدرسة الإماراتية عن فوز منصور حماد محمد الشرفاء، من مدرسة الشارقة النموذجية بنين، وجمال مفتاح الحوسني من مدرسة ساس النخل بأبوظبي، ومحمد حسن بن جراح من مدرسة ابن زيدون برأس الخيمة بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات الحلقة الدراسية الأولى بنين.

وفي فئة البنات حصدت صدف عبد الرحمن الخاجة من مدرسة السعادة بدبي، وميرة حسن محمد من مدرسة القمة بأبوظبي، ومهرة إبراهيم الزياني من مدرسة ابن تيمية بعجمان المراكز الثلاثة الأولى بالترتيب.