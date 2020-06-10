تأجيل إعلان الفائز بملعب جامعة الملك سعود والنصر ينسحب

أجلت جامعة الملك سعود إعلان الفائز بمناقصة ملعبها الذي طوي ستار المنافسة عليه، الثلاثاء، بفتح المظاريف في حضور مندوب من وزارة المالية السعودية.

واقتصرت المنافسة على شركة نادي الهلال وشركة الوسائل للدعاية والإعلان، في حين انسحب النصر وشركة تطوير وشركة أخرى ضمن شركاء نادي الهلال.

وجاء التأجيل حسب بروتوكلات الجامعة لدراسة العروض، وتطبيق معاييرها قبل ترسية المشروع على الفائز بالملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج.

على صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة أن وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو متوسط ميدان الهلال قد عرض الأخير على إدارة أهلي جدة، التي بدورها حولت الملف إلى المدرب الصربي فلادان. وبات اسم إدواردو مقروناً بأكثر من نادٍ سعودي بعد أن تجاهل الهلال طلبه لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو الحالي. وينشط وكيل أعمال اللاعب لتسويقه في منطقة الخليج كخيار أول، في حين ستكون البرازيل خياراً بديلاً.