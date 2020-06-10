شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كرة الصالات تجتمع مع الأندية الأحد المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في السادسة من مساء الأحد المقبل، أول اجتماع عن بعد مع مشرفي الأندية المنضوية تحت لواء اللجنة لمناقشة أجندة الموسم الجديد 2020-2021 حسب ما أفاد به عمران عبدالله النعيمي أمين سر عام اللجنة ومشرف عام المسابقات.

وكشف عمران عبد الله أن الترتيبات الخاصة بفتح باب التعاقدات للأندية عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال الأيام القادمة، تسير بصورة جيدة وستتم مخاطبة الأندية رسمياً بذلك لتجهيز فرقها قبل بداية الموسم الجديد، ولاستكمال بطولة الدوري العام عبر «البلاي أوف» في أغسطس المقبل ومن ثم بطولة الكأس وبعد ذلك ينطلق الموسم الجديد 2020-2021.

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