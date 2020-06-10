السدراني أفضل لاعب «عن بعد» في البطولة العربية للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد أستاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، لاعب منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج، جائزة أفضل لاعب ضمن بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» وأسدل الستار على فعالياتها مؤخراً.

وأشاد الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بهذا الإنجاز الذي يؤكد النهج الذي اعتمده واتبعه مجلس الإدارة في تنشئة لاعبين مميزين قادرين على المشاركة بصورة جيدة في البطولات الدولية.

وتقدم آل بركت بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية في الفجيرة، على الدعم والاهتمام الكبيرين، مبيناً أن هذا الدعم ساهم في تحقيق العديد من النجاحات المحلية والدولية.

من جانبه أوضح محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة أن ما حققه البطل الدولي عمار السدراني إنجاز مستحق وكان منتظراً منه لما يملكه من قدرات ذهنية مميزة وعزيمة جعلته يظفر بهذه الجائزة، وأصبح يجمع بين لقبي بطولة العرب على الطاولة وعن بعد، وكان حقق لقب بطل العرب لفئة تحت 16 سنة وهي المرة الأولى التي يتمكن من ذلك متمنياً له تحقيق مزيد من الإنجازات في المستقبل.