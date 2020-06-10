شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المدرب العراقي تحسين عسل بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أصيب المدرب العراقي تحسين عسل بفيروس «كورونا» المستجد، وتم إدخاله إلى أحد المستشفيات في العاصمة العراقية بغداد. ويعمل المدرب تحسين عسل منذ ثمانينات القرن الماضي مع فرق الفئات العمرية لنادي النفط الرياضي، وساهم في تخريج مجموعة كبيرة من اللاعبين إلى الكرة العراقية.

يذكر أن العديد من الرياضيين العراقيين تعرضوا إلى الإصابة بفيروس «كورونا» أبرزهم المدربون حسن مولى وعلي رؤوف وبسام رؤوف وعلي هادي والحكمان مهند قاسم وعلي كريم.

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