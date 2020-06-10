شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: 1000 رياضي استفادوا من استئناف نشاط التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للتنس أن نحو 1000 لاعب ولاعبة سيستفيدون من قرار عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، والذين يمارسون رياضة التنس في الأكاديميات التخصصية مما سيساهم في عودة قوية لممارسة التنس تمهيداً لعودة إقامة المنافسات المعتادة، وسيمارس الرياضيون من كلا الجنسين رياضتهم في 160 ملعباً تم اعتمادها في 34 أكاديمية منضوية تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، وسيقوم 163 مدرباً ومدربة بالإشراف على تدريبات اللاعبين واللاعبات ووفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والإرشادات المهنية لمجلس دبي الرياضي والجهات المعنية وضمن الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية.
وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي: «بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، سيقوم فريق عمل تخصصي من قبل الاتحاد بتفقد الملاعب مطلع الأسبوع المقبل لمعرفة مدى الالتزام وبما يساهم بتحقيق أقصى درجات النجاح المستهدف، وكذلك للعمل على إبداء أقصى درجات التعاون مع أكاديميات التنس في دبي ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، ومنها أماكن اللعب وتغيير الملابس والتدريبات والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والتوصيات ذات الصلة».
وتابع المرزوقي: «نتقدم بالشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي ودائرة التنمية الاقتصادية وجميع الجهات التي ساعدت على الوصول للجاهزية الكاملة لاستئناف نشاط الرياضة وبصورة مميزة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاستمرار بالنهوض برياضة التنس وضمن الخطط الاستراتيجية المعهودة، كما أتوجه بالشكر للجان التنظيمية والإدارية والفنية للاتحاد ودورها الكبير في الإسراع باستئناف النشاط وعودة الروح لرياضة التنس».
كانت هذه تفاصيل خبر المرزوقي: 1000 رياضي استفادوا من استئناف نشاط التنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.