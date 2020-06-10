المرزوقي: 1000 رياضي استفادوا من استئناف نشاط التنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للتنس أن نحو 1000 لاعب ولاعبة سيستفيدون من قرار عودة النشاط الرياضي في إمارة دبي، والذين يمارسون رياضة التنس في الأكاديميات التخصصية مما سيساهم في عودة قوية لممارسة التنس تمهيداً لعودة إقامة المنافسات المعتادة، وسيمارس الرياضيون من كلا الجنسين رياضتهم في 160 ملعباً تم اعتمادها في 34 أكاديمية منضوية تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، وسيقوم 163 مدرباً ومدربة بالإشراف على تدريبات اللاعبين واللاعبات ووفقاً للتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والإرشادات المهنية لمجلس دبي الرياضي والجهات المعنية وضمن الإجراءات المتبعة من الناحية الصحية.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي: «بناء على توجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، سيقوم فريق عمل تخصصي من قبل الاتحاد بتفقد الملاعب مطلع الأسبوع المقبل لمعرفة مدى الالتزام وبما يساهم بتحقيق أقصى درجات النجاح المستهدف، وكذلك للعمل على إبداء أقصى درجات التعاون مع أكاديميات التنس في دبي ووفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا، ومنها أماكن اللعب وتغيير الملابس والتدريبات والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط والتوصيات ذات الصلة».

وتابع المرزوقي: «نتقدم بالشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي ودائرة التنمية الاقتصادية وجميع الجهات التي ساعدت على الوصول للجاهزية الكاملة لاستئناف نشاط الرياضة وبصورة مميزة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الاستمرار بالنهوض برياضة التنس وضمن الخطط الاستراتيجية المعهودة، كما أتوجه بالشكر للجان التنظيمية والإدارية والفنية للاتحاد ودورها الكبير في الإسراع باستئناف النشاط وعودة الروح لرياضة التنس».