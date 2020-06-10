«الأولمبية» و«الهيئة» تبحثان تحضيرات مشاركة الإمارات في شاطئية سانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية مع الهيئة العامة للرياضة، خلال اجتماع عُقد عن بعد، استعدادات مشاركة رياضيي الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة والتي ستقام بمدينة سانيا الصينية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر إلى ٦ ديسمبر القادم.

وحضر الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، ومروان المرزوقي رئيس قسم المالية بالهيئة العامة للرياضة.

وأكد الحضور رغبتهم التامة في حصد أكبر عدد ممكن من الميداليات والتواجد في المراكز الأولى من أجل رفع علم الإمارات على منصات التتويج في محفل قاري يضم نخبة من الرياضيين المميزين في كافة الرياضات المدرجة.

واستعرض الطرفان مختلف الجوانب المتعلقة بالدورة سواء من النواحي الفنية أو اللوجستية بهدف إتمام كافة الأمور وتسخير كل الإمكانات اللازمة لأبنائنا الرياضيين في الحدث الآسيوي الكبير الذي يتضمن منافسات في 17 رياضة بمشاركة رياضيين من 45 دولة آسيوية.

وتتضمن الرياضات الـ 17 في برنامج الألعاب الآسيوية في سانيا، السباحة، الرياضات المائية (السباحة في المياه المفتوحة ومسابقة كرة الماء)، ألعاب القوى الشاطئية، سباقات الزوارق السريعة، سباقات قارب التنين، كرة السلة المصغرة، التسلق الرياضي، كرة اليد الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الخشبية، فنون الدفاع عن النفس (المصارعة الشاطئية والجوجيتسو)، الكابادي الشاطئية، ركوب الأمواج، الشراع، تقبال، والطيران الشراعي.

وأطلق المجلس الأولمبي الآسيوي دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية عام 2008 حيث أقيمت النسخة الأولى في بالي بإندونيسيا، تلتها العاصمة العمانية مسقط في 2010، ثم هايانغ الصينية في 2012، وبوكيت التايلاندية في 2014، قبل أن تستضيف دانانغ بفيتنام نسخة 2016.