الإمارات تطلق أكبر برنامج عربي لتطوير كوادر كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة العميد عبد الملك جاني، خطة شاملة لإطلاق أكبر برنامج لتطوير الكوادر الرياضية العاملة في مجال كرة الصالات على المستوى العربي، وذلك بعد نجاح أول جلسة حوارية في منطقة الشرق الأوسط برعاية إماراتية في 21 مايو الماضي.

ومن المتوقع أن يستمر البرنامج شهرين ويتضمن محاضرات وورش عمل ودورات تأهيل في التخصصات كافة.

وأكد العميد عبدالملك جاني أن اللعبة تتطور بشكل كبير قارياً وعالمياً، وأن الإمارات لديها رؤية استراتيجية بأن تصبح مركزاً إقليمياً للنهوض بها لضمان التواصل المستمر مع دول المنطقة والقارة.

وذكر أنه سيعرض الخطة خلال ساعات على اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومجلس الشارقة الرياضي للبدء في تطبيق برامجها خلال الفترة من 22 يونيو الجاري إلى 22 أغسطس المقبل، بالتعاون والتنسيق مع خبراء الاتحادين الدولي والآسيوي.

وأضاف أنه من خلال استطلاع آراء الدول العربية وجدنا ترحيباً وإقبالاً كبيرين على التسجيل للمشاركة بالفنيين والإداريين واللاعبين والمنظمين في الدورات التأهيلية وورش العمل التي ستقام في مختلف التخصصات ويحاضر فيها نخبة من أكبر وأشهر الخبراء على المستوى الدولي والقاري.

وأكد خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عضو الاتحاد الآسيوي، أن المشروع يتضمن 7 محاور رئيسية تستهدف رفع كفاءة اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين في الوطن العربي بالتعاون مع الاتحادات الدولي والآسيوي والإفريقي، وأن الدورات وورش العمل ستعقد مرة أسبوعياً «عن بعد»، وأنه تم تقديم الدعوات لعدد من الشخصيات العربية الكبيرة لحضور حفل الإطلاق في 22 يونيو الجاري.

وعن أبرز المحاضرين الذين سيشاركون في دورات التأهيل وورش العمل.. قال الشامسي هناك أسماء كبيرة على المستويات الدولية والقارية من بينهم الإسباني بيدرو جالان رئيس لجنة الحكام لكرة الصالات في الاتحادين الدولي والأوروبي، ومواطنه جوز ماريا محاضر الفيفا للمدربين والمدير الفني لمنتخب تايلاند، والكويتي عيسى فلاح المحاضر بالاتحاد الآسيوي، والمصري محمد فرج المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا»، والسعودي عبدالرحمن الحميدي المحاضر الدولي المعتمد، والأردني شامل داغستاني المحاضر القاري، وهيثم عباس مدرب منتخب العراق، والمستشارة القانونية منى الشامسي (الإمارات)، ومدربنا في اللياقة البدنية عادل الحوسني، والبحريني عبدالرحمن عبدالقادر مقيم الحكام بالاتحاد الآسيوي، والدكتور صلاح السقا أستاذ علم النفس الرياضي بجامعة الملك سعود، والدكتور مصطفى جاسم مدرب اللياقة البدنية، والدكتور ميض شامل كامل المحاضر الآسيوي.