«خورفكان للمعاقين» يبحث استراتيجية المرحلة المقبلة

عقد نادي خورفكان للمعاقين اجتماعاً الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة وبمشاركة محمد عبدالرحمن القواضي نائب الرئيس، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وخليل المنصوري المدير المالي، ولؤي علاي رئيس لجنة الشؤون الرياضية والفنية والإعلامية، ومحمد أحمد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر، بالإضافة إلى راشد سعيد النقبي عضو المجلس، وعائشة الحمودي رئيسة لجنة التميز المؤسسي، للاطلاع على مخرجات العمل عن بعد ومناقشة استراتيجية النادي للمرحلة القادمة.

وبحث الاجتماع خطة عمل الأجهزة الإدارية والفنية ومنتسبي النادي من اللاعبين خلال الفترة الماضية مع التأكيد على استمرار الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بعمليات التعقيم للنادي وإجراء الفحوص الطبية من أجل المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

كما ناقش المجلس المواعيد المقترحة لاستكمال أنشطة الموسم الحالي والسيناريو المتوقع لانطلاقة الموسم الجديد بناء على توجيهات وتوصيات مجلس الشارقة الرياضي، وأكد عبدالرزاق الرشيد حرص النادي على توفير كافة الاحتياجات اللازمة في ظل الظروف الراهنة، واتخاذ كافة القواعد الصحية التي صدرت عن الجهات المختصة بهدف الإحاطة الكاملة بالخطوات الرامية إلى ضمان عودة النشاط الرياضي مع الإشادة بجهود المجلس الرياضي ومتابعته المستمرة لعمل الأندية بالإمارة.