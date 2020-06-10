«دبي الرياضي» ينظم جلسات تدريبية للمشاركين في سباق «بوكاري سوِت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي وشركة بوكاري سوِت جلسات تدريبية تتيح للراغبين في المشاركة في الحدث من مختلف المناطق الاستفادة من النصائح التي يقدمها خبراء تدريبات اللياقة البدنية، وذلك استعداداً للمشاركة في «سباق بوكاري سوِت» الذي ينظمه المجلس وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية يوم الأربعاء 3 يوليو المقبل، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي 5 و 10 كيلومترات.

وتستمر الجلسات والحصص التدريبية على مدار 4 أسابيع، حيث تقام كل ثلاثة أيام حتى نهاية شهر يونيو الجاري في 10، 14، 17، 21، 24، 28، 30 من الشهر الجاري، وتبدأ من الساعة الخامسة مساء، وتستغرق كل جلسة تدريبية 20 دقيقة، ويقدم الحصص اثنان من أفضل المدربين الدوليين، وهما: أولي بروم ودانيل بورنفنتشر، حيث يقدمان نصائح وتدريبات مجانية تزيد من اللياقة البدنية للمشاركين حتى يتمكنوا من إكمال السباق دون حدوث إصابات، وذلك عبر البث المباشر في حساب مجلس دبي الرياضي على منصة الإنستجرام.

وستكون المشاركة في السباق مفتوحة للجري في أي مكان، سواء على الشواطئ أو الحدائق أو على أجهزة الجري في المنزل ومراكز التدريب البدنية، ويتميز السباق بأنه يجمع بين السباقات الافتراضية والفعلية، كما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من خلال استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني لتقوية المناعة.

وما زال باب التسجيل مفتوحاً للمشاركة في السباق، ويستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل أول يوليو المقبل، وتتاح المشاركة في السباق لجميع أفراد المجتمع من كافة المستويات البدنية والأعمار من داخل وخارج الدولة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.