الألعاب الفردية الشرقاوية تبحث آليات عودة النشاط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة الرياضي اجتماعها الثاني عن بعد، لمناقشة آليات واشتراطات عودة النشاط الرياضي للألعاب الفردية بالنادي، وذلك برئاسة المهندس سليمان الهاجري، والأعضاء حميد شامس، ناصر بن عاشور، عبدالرحمن علي المليحي وأيوب لشكري.

واستمع رئيس الإدارة لشرح كامل من الأعضاء، وتم طرح المقترحات ومناقشتها لتتماشى مع شروط ولوائح عودة النشاط الرياضي بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية ومجلس إدارة النادي حسب توجيهات حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الأمور الإدارية المتعلقة بفترة توقف النشاط الرياضي (الفترة الصيفية) والمتعارف عليها في جميع الاتحادات الرياضية في الدولة، والتي بدأت فعلياً في الأول من يونيو وتستمر حتى نهاية يوليو القادم، وتم تداول ومناقشة الأمور الإدارية المترتبة على هذا التوقف والخاصة بإجازات الأجهزة الإدارية وكافة الإجراءات التابعة لها، إلى جانب التاريخ المتوقع لعودة نشاط الألعاب الفردية في الأول من أغسطس القادم مع مراعاة كافة التوجهات من مجلس الشارقة الرياضي بهذا الخصوص وأجندة الاتحادات الرياضية.

وناقش الاجتماع تقييم الأجهزة الفنية والإدارية للألعاب الفردية تماشياً مع سياسة الإدارة ونهجها الاحترافي المتمثل في التقييم الموسمي لكافة أفراد المنظومة، وبحث أفضل الطرق لتجويد العمل أكثر، حيث استعرض الأعضاء كل فيما يخصه بإجراء تقييم شامل للجانبين الفني والإداري للفترة القادمة بناء على النتائج المحققة، والتفاصيل التي تتطلع إدارة الألعاب الفردية إلى تنميتها في أجهزتها الإدارية والفنية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة.