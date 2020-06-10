شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نسبي للمشجعين في الليجا 29 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل سيتابع المشجعون مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد من مدرجات الكامب نو في الأول من يوليو / تموز المقبل؟ حسناً هذا ما كشفته الإذاعة الإسبانية التي قالت إن هناك توجهاً للحكومة بالسماح بدخول المشجعين الملعب بدءاً من 29 يونيو الجاري، وتتضمن بقية المباريات التي يلعبها برشلونة على أرضه مع الجمهور مباراة الديربي أمام إسبانيول ومباراة أمام أوساسونا وجميعها في الشهر المقبل، لكن المشجعين لن يكونوا متواجدين في مباريات برشلونة وليجانيس 16 يونيو الجاري وأتلتيك بلباو في الـ23 منه.
ولا تزال هناك مناقشات حول النسبة المئوية للمشجعين التي سيسمح لها بدخول الملعب، ويدور حديث عن 30 في المئة في الكامب نو وهذا يعني 30 ألف متفرج.
كانت هذه تفاصيل خبر حضور نسبي للمشجعين في الليجا 29 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.