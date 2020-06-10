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حضور نسبي للمشجعين في الليجا 29 يونيو

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شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نسبي للمشجعين في الليجا 29 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل سيتابع المشجعون مباراة وأتلتيكو مدريد من مدرجات الكامب نو في الأول من يوليو / تموز المقبل؟ حسناً هذا ما كشفته الإذاعة الإسبانية التي قالت إن هناك توجهاً للحكومة بالسماح بدخول المشجعين الملعب بدءاً من 29 يونيو الجاري، وتتضمن بقية المباريات التي يلعبها برشلونة على أرضه مع الجمهور مباراة الديربي أمام إسبانيول ومباراة أمام أوساسونا وجميعها في الشهر المقبل، لكن المشجعين لن يكونوا متواجدين في مباريات برشلونة وليجانيس 16 يونيو الجاري وأتلتيك بلباو في الـ23 منه.
ولا تزال هناك مناقشات حول النسبة المئوية للمشجعين التي سيسمح لها بدخول الملعب، ويدور حديث عن 30 في المئة في الكامب نو وهذا يعني 30 ألف متفرج.

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