مخيتاريان: مينو صعب لكنه يسعد لاعبيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الأرميني هنريك مخيتاريان المعار لدى روما حالياً من أرسنال عن تفاصيل شخصية وكيل أعماله مينو رايولا. وقال: إنه من الصعب التعامل معه أحياناً، وعنيد، لكنه يسعد لاعبيه بإدارة مفاوضات صعبة مع الأندية. وأضاف: «رايولا يشعر بالحزن إذا كان لاعبه حزيناً، سواء في الملعب أو خارجه، أحياناً يكون من الصعب التفاهم معه، لكن هذا طبيعي، لأنه الأفضل في ميدان عمله، وأنا أقدره كثيراً، أحياناً أتصل به، ولا يرد ثم يتصل بي بعد شهر، ويقول: لماذا لا تتصل بي؟ هل نسيتني؟ فأقول له مينو: اتصلت بك أكثر من مرة، ولم ترد، فيقول لي: حسناً اتصل للمرة الثالثة أو الرابعة.. لديه جواب حاضر لكل جدل».

ويمثل الوكيل الإيطالي بول بوجبا نجم اليونايتد والنرويجي هالاند نجم دورتموند وبالوتيلي، إلى جانب الكثير من اللاعبين الآخرين. وتعتقد فوربس أنه كسب 565 مليون إسترليني من صفقات لاعبيه، بضمنها 41 مليون إسترليني في صفقة شراء اليونايتد لبوجبا من اليوفنتوس.