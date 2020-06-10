شكرا لقرائتكم خبر عن بهلوان يحاضر في الريشة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل الاتحاد العربي للريشة الطائرة عقد دوراته التدريبية الهادفة عبر الواقع الافتراضي في فترة توقف الأنشطة الرياضية بسبب وباء كورونا، وينظم دورة عن التحكيم يقدمها المحاضر العراقي أحمد أزاد بهلوان الخميس المقبل.
وبهلوان خبير في تحكيم اللعبة، ويتقلد عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ولديه عدة شهادات دولية في التحكيم والتحكيم العام والتدريب، وكان لاعباً ومدرباً وحكماً وحكماً عاماً وإدارياً، حيث أشرف على منتخب العراق للريشة الطائرة، وهو خبير في وزارة الثقافة والشباب بإقليم كردستان، فيما يعمل حالياً مدرباً للمنتخبات التونسية ومحاضراً في الإدارة العامة بأكاديمية كردستان للتنمية البشرية.
وأسهم بهلوان في ترجمة قانون لعبة الريشة الطائرة من اللغة الإنجليزية إلى العربية عام 2019 مع الحكم العراقي أسامة الجبوري، وعمل كحكم عام في الكثير من البطولات العربية والدولية والعالمية.
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