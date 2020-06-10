التجسس يثير قلق مدربي إنجلترا

كشف تقرير عن شعور الأندية الإنجليزية بمزيد من القلق حول ارتفاع معدل التجسس. وذكرت مصادر أن القائمين على الأندية المتنافسة يراقبون عن كثب حسابات لاعبي الفريق الخصم لرصد أي خرق لبروتوكول كورونا المستجد. وكانت رابطة الدوري الممتاز أعلنت إرسال مجموعات سرية لمراقبة مدى التزام الأندية بتعليمات وزارة الصحة، واللوائح المشددة في التباعد، ومدة التمرينات، وعدم وجود مشجعين في المدرجات، لكن مصدراً قال: «المدربون يعتقدون أن بعض الفرق تجري تمرينات أكثر من الوقت المحدد بحثاً عن التقدم خطوة على منافسيها، لذلك يبحثون عن أدلة في أشرطة الفيديو التي تنشر على حسابات اللاعبين، وفي حال رصد خرق يقومون بالاتصال بالرابطة، وفي حال وافق الاتحاد على الخرق يسير النادي المشتكي على خطى خصمه».

أحد الأندية أخضع عضواً في طاقهم الإعلامي لفحص كورونا تمهيداً لتواجده في المدرجات، وذلك لتصوير أفضل للتمرينات، ورصد فريق خصم هذا التصرف، وفعل نفس الشيء، وسارعت بعض الأندية مثل نورويتش سيتي لوضع تدابير تمنع التجسس على ملعبها، بل وعقد نورويتش اجتماعاً مع إدارة فندق مطل على ملعب «كارو رود»، لمنع حجز الغرف التي تشرف على الملعب أيام المباريات، فيما منعت أندية مثل أستون فيلا وإيفرتون وولفرهامبتون وبيرنلي وواتفورد الرؤية من زوايا الملعب، وشددت الحراسة لمنع تجمع المشجعين خارج أسوارها.