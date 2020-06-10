الزمالك يجدد عقد كارتيرون ويصرف مستحقات اللاعبين السبت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، سيجدد تعاقده ويوقع على العقود السبت المقبل.. وأضاف أنه تم الاتفاق على جميع الأمور للتجديد وزيادة راتبه بنسبة ٢٠٪؜.

وتابع منصور أن السبت المقبل أيضاً سيشهد صرف جميع المستحقات المالية لجميع لاعبي الفرق في شتى ألعاب النادي.

وتسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خطة متكاملة من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتكون جاهزة للتنفيذ حال عودة التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال الفترة القادمة، بعد تعليق النشاط الكروي في مصر منذ منتصف شهر مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا حرص جهاز الزمالك الطبي على إعداد خطة متكاملة لتدريب اللاعبين حال عودة النشاط لتجنب فيروس كورونا.