سعر «الأخطبوط» تينو يجتاز 100 مليون إسترليني



سلطت «الصن» البريطانية الضوء على هدف مدرب مانشستر يونايتد الأول البرتغالي فلورنتينو لويز (20 عاماً)، مدافع وسط بنفيكا، الملقب بـ «الأخطبوط»، والذي يصل سعره في شرطه الجزائي إلى 109.7 مليون إسترليني. وقالت: إن فلورنتينو ليس هدفاً لليونايتد فقط، بل كان جاره سيتي أول من عبر عن إعجابه بنجم كرة الصالات الذي يدعوه أصدقاؤه «تينو»، علاوة على ميلان وليفركوزن وريال بيتيس.

ولد تينو في لشبونة، ونشأ في كنف والده موريس ووالدته لورا ضمن الطبقة الوسطى في حي ماساما، وبدأ عشقه لكرة القدم بسن الـ 7 في مونديال 2006 عندما وقع منتخب البرتغال في نفس مجموعة بلد والديه الأصلي أنجولا، وكان الجميع متحمساً للمواجهة ضمن العائلة. اختار تينو كرة الصالات لتطوير مهاراته، وتعاقد معه فريق تيرسينا القريب من المنزل، وبعد عامين جرب تينو اللعب على العشب في ريال سبورت كلوب، ثم خطفه بنفيكا بعد عام واحد. دشن تينو مسيرته في الفريق الأول عام 2016 بعد توقيعه العقد بالشرط الجزائي الخيالي، ولعب أول مباراة أوروبية في الفوز على جلطة سراي 2-1 في يوروبا ليج، وكان ذلك أول فوز لبنفيكا على الأرض التركية، وبعيداً عن الكرة أعلن تينو خطبته لرفيقة الطفولة برونا جيريرو بتسجيل رومانسي على طريقة هوليوود في مطعم وثقه السينمائي ريتشاردو دي ألميدا، ووضع تينو الخاتم في بالونة كتب عليها «أتقبلين الزواج بي؟».