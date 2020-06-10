غداً.. حسم مصير الدوري المصري الممتاز

أكد الدكتور أشرف صبحي، زير الشباب والرياضة، عدم وجود أي تدخل من جانب الوزارة في ملف استكمال الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال صبحي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضعت سيناريوهات خاصة بالمعايير والإجراءات الطبية والاحترازية التي يجب اتباعها لدى عودة النشاط الرياضي في مصر.

وأشار وزير الرياضة إلى أن قرار إلغاء الدوري أو استكماله يرجع في المقام الأول لقرار اتحاد الكرة، ومراجعته للموقف مع الجمعية العمومية وفقًا لرؤية الجبلاية، مؤكداً "ننتظر قرار رئاسة الوزراء في اجتماع غدًا الأربعاء."

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وأضاف صبحي: "لا خلاف بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن مدة المجلس الجديد للجبلاية"، مشيراً إلى أن الأوليمبية طرحت وجهة نظر القانون المصري بأن المجلس سيكون لمدة عام واحد فقط، مضيفاً: "سنستمع لرؤية الفيفا ونقيم الموضوع وفقًا لاحتياجاتنا."

وأكد أنه يتابع حالة الموظفين المصابين بفيروس كورونا في مقر اتحاد الكرة، وذلك من خلال اتصالات مستمرة مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأشار وزير الرياضة إلى أن اللجنة الخماسية المنوطة بإدارة شئون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، سينتهي عملها في الـ 31 من يوليو المقبل، مضيفاً أن قرار التجديد لها من عدمه يعود للاتحاد الدولي "فيفا" وهو ما ينتظره في المرحلة القادمة.