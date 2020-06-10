شكرا لقرائتكم خبر عن العقباوي يكشف عن الرباعية التى نقلت محمد صلاح لأوروبا وعشق بركات وشيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، كواليس احتراف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وقال العقباوي فى تصريحات تلفزيونية: " فى ظل صراع الأهلى والزمالك على التعاقد مع صلاح في عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي كاشفا عن حديثه دار بينه وبين صلاح مؤكدا له عن قدوم مسؤولين من نادى بازل السويسري لمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدورى أمام فريق الجونة".

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وأضاف: " اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعده محمد صلاح في المباراة وهذا ماحدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وتحديداً محمد الننى لاعب الأرسنال المُعار لبشكتاش التركي حالياً الذى صنع هدف لصلاح فى تلك المباراة التى سجل فيها صلاح ثنائية وفاز المقاولون برباعية وكانت هذه المباراة بدايه انتقال صلاح إلى بازل السويسري".

وقال العقباوي، أن محمد صلاح ينتمى بقوة الى نادى الزمالك ويعشقه بقوة وكان يتمنى الانتقال له أثناء تواجده فى المقاولون العرب" ، وأضاف: "محمد صلاح كان يعشق شيكابالا وأبوتريكة وبركات ويحب يشاهدهم عندما كان فى المقاولون العرب".