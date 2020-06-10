شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الحضرى أخبرني برغبته فى عدم الإعتزال.. وسامحت عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف احمد ناجي مدرب حراس مرمي سموحة ان عصام الحضري حارس مرمي المنتخب الوطني السابق كان ترتيبه رقم 3 في حراس مرمي المنتخب في بطولة أمم افريقيا التي أقيمت بالجابون ، وأضاف احمد ناجي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان عصام الحضري ابلغه منذ أيام برغبته في العودة للملاعب بعد اعلان اعتزاله، مضيفا ان الأهلي لم يخسر أي بطولات بعد رحيل عصام الحضري ولكن جمهور الأهلي لم يقتنع بأي حارس بعده لانه كان يقارن بين الحضري واي حارس.

وأضاف احمد ناجي انه عفا عن محمد عواد حارس مرمي الزمالك بعد تجاوزه في حقه في احدي الفترات، وقال احمد ناجي ان محمد عواد مثله مثل كل الحراس التي تدربت تحت يده، حيث يعتبرهم جميعا ابناءه، كما فجر احمد ناجي مفاجأة عندما اكد انه شعر بالندم لرحيل محمد الشناوي حارس الأهلي الحالي عن القلعة الحمراء قبل العودة مرة اخرة لبيته، وعن شريف اكرامي فقد أكد احمد ناجي أن شريف إكرامي كان الاحق بالتواجد مع المنتخب بدلا من عواد في كأس العالم 2018 وان المفاضلة بينهما بسبب التعرض للضغوطات.

من ناحية اخري استعرض الإعلامي إبراهيم فايق التصور الخاص بإستاد النادي المصري الجديد في مدينة بورسعيد والذي سيتم انشاءه بدلا من استاد بورسعيد الحالي، وفقا لتعليمات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةن وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الاستاد الجديد سيتم إنشاؤه وفقا لاحدث الأنظمة العالمية والمواصفات الدولية، وسيكون بسعة 12 ألف متفرج ، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت الخطوات الإيجابية في انشاء استاد بورسعيد الجديد.