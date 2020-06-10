شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب:15 يناير أخر موعد لانتخابات الجبلاية أو استمرار الخماسية لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن 15 يناير المقبل آخر موعد انتخابات اتحاد الكرة أو استمرار اللجنة الخماسية بمد جديد من قبل فيفا مؤكدا أن مد الفترة للجنة الخماسية أمر استثنائي لقانون الرياضة لكن يتم الانتخابات في أول اجتماع الجمعية العمومية وأن القانون ينص على أن انتخابات اتحاد الكرة القادمة هي انتخابات تكميلية مدتها عام واحد فقط .

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية في برنامج ملعب أون على قناة on time sport ، قائلا: "قرار عودة النشاط ملك لمجلس الوزراء ولكن فى الوقت نفسه يحق لكل اتحاد رياضي صاحب القرار في استئناف مسابقاته من عدمه ، مشيرا أن الجميع ينتظر اجتماع مجلس الوزراء اليوم لحسم مصير عودة النشاط الرياضى .

وواصل هشام حطب حديثه قائلا جاهزون للبدء في أي وقت وننتظر الضوء الأخضر حتى تنفذ جميع الاتحادات خططها للعودة ، مؤكدا أن اللجنة الطيبة في اللجنة الأولمبية تتواصل بشكل مباشر مع جميع الاتحادات الرياضية للاطمئنان حول تحضيرها للاحترازات الطبية .

Advertisements

من ناحية اخري بعث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نيابة عن جموع الرياضيين بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه لمنظومة الرياضة المصرية خلال 6 سنوات منذ انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية والتي شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة الأصعدة وكان لها أثر كبير في تقدم مصر ونجاحها في عبور العديد من الأزمات والصعاب التي تحولت إلى نجاحات وإنجازات وضعت مصر في الريادة الإفريقية والعربية والدولية.

أكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أن الرياضة المصرية في عهد لرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورا وتقدما كبيرا سواء على المستوى الإداري الذي شهد وضع قانون للرياضة لأول مرة في تاريخ مصر والذي يتماشى مع اللوائح والميثاق الأولمبي، وتحقيق بطولات عربية وإفريقية وعالمية غير مسبوقة في تاريخ مصر.