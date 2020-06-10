شكرا لقرائتكم خبر عن باولو دوراتي: الفراعنة خسروا اللعب الجماعي مع كوبر ولم أتلقي عروضاً مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني السابق لمنتخب بوركينا فاسو انه كان يتوقع تألق شيكابالا لاعب الزمالك ورامى ربيعة مدافع الأهلي في الدوري البرتغالي ولكنهما لم يصلان إلى المستوي المطلوب لهذا لم يقدما المستوي المعروف عنهما في فترة احترافهما في الدوري البرتغالي ، وأضاف دوراتي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 أن احمد حسن كوكا و شيكابالا الأكثر تأثيرا في الدوري البرتغالي للمحترفين المصريين ، مؤكدا انه لو كان مديرا فنيا لمنتخب مصر سيلعب على الفوز ومنتخب مصر هو الأفضل في افريقيا.

وأضاف دوراتي ، منتخب مصر خسر اللعب الجماعي وطريقة لعبه الهجومية تحت قيادة كوبر ولكنه امتاز بالهدوء والدفاع بشكل جيد ، مضيفا : لو صعدت بوركينافاسو على حساب مصر في كان الجابون 2017 لحققنا البطولة وقتها على حساب الكاميرون، وأضاف دوراتي ان بوركينافاسو عاشت ألما كبيرا بعد الخروج من مصر في نصف نهائي كاس الأمم الافريقية الجابون 2017 رغم تفوقنا على الفراعنة

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وعن مفاوضاته مع اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر ، نفي دوراتي وجود أي مفاوضات سابقة، مؤكدا أن البعض استغل اسمه في الصحافة لمفاوضات بين الأهلي والزمالك والتي لم تحدث من الأساس.

من ناحية أخري استعرض الإعلامي إبراهيم فايق التصور الخاص بإستاد النادي المصري الجديد في مدينة بورسعيد والذي سيتم انشاءه بدلا من استاد بورسعيد الحالي، وفقا لتعليمات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةن وقال إبراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 ان الاستاد الجديد سيتم إنشاؤه وفقا لاحدث الأنظمة العالمية والمواصفات الدولية، وسيكون بسعة 12 ألف متفرج ، مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت الخطوات الإيجابية في انشاء استاد بورسعيد الجديد.