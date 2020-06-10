شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو السعود : لابد من بناء جيل جديد من نجوع الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أبو السعود رئيس نادى الاسماعيلى السابق أن الوضع الحالى لقلعة الدراويش طبيعى بسبب الادارة التى قامت بالاستغناء عن بعض نجوم الفريق الكروى دون وجود البديل و الازمات المالية والفنية التى يمر بها خلال الفترة الحالية ، وأوضح محمد أبو السعود خلال تصريحات تلفزيوينة أنه لابد من توجه مدربي الناشئين الاسماعيلى الى قرى و نجوع الاسمياعلية لاختيار لاعبين موهبين فى كرة القدم و بناء جيل من أبناء الدراويش قادر على المنافسة وحصد البطولات ، وأشار محمد أبو السعود أنه تفأجى بالاستدعاء و القاء التهم عليه باهدار المال العام خلال تواجده فى رئاسة نادى الاسماعيلى رغم أنه قام بسداد كافة الديون لدى النادى لمصلحة الضرائب من ماله الخاص.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على رحيل شكرى نجيب مهاجم الفريق المعار للمقاولون العرب لنهاية الموسم، حيث يفتح الدراويش الباب أمام بيع أو إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل عدم الحاجة لجهوده مع الفريق. ونجح الإسماعيلى فى تمديد تعاقد شكرى نجيب موسما آخر فى سبيل الموافقة على إعارته للمقاولون العرب، واتفق الطرفان على أن تكون الإعارة مجانية ولن يحصل الإسماعيلى على أى مقابل مادى بعد تمديد عقد اللاعب.

ورغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو الجارى، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى فى حالة الغاء المسابقة وفى حالة استمرارها سيكمل مسيرته لنهاية الموسم ويرحل أيضاً.

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وتولى الفرنسى ديديه جوميز المسئولية الفنية للفريق الأصفر فى يناير الماضى، قاد الفريق فى 9 مباريات بواقع 6 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز أن يحقق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مثلها وخسر مثلها، وسجل الدراويش تحت قيادته عشرة أهداف وتلقت شباكهم مثلها .

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدراويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.