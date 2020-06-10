الزمالك عن نادي القرن: لسنا في عداوة مع أحد.. ويكفينا شرف المحاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، أن النادي يبحث عن حقه في قضية نادي القرن، مؤكدا أن الأبيض ليس في عداوة مع أحد وسيكفيه شرف المحاولة.

وقال أحمد جلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "نسير بتوقيتات معينة في قضية نادي القرن، ونتابع الأمر باستمرار مع مرتضى منصور رئيس الزمالك".

وأضاف: "حضرت الاجتماع الأول للجنة المكلفة بملف نادي القرن بتواجد علاء مقلد بجانب خبراء اللوائح محمد بيومي وطارق رضوان، وتحدثنا عن الاجراءات التي سنتخذها".

وتابع: "أكرر أننا لسنا في عداوة مع أحد، نبحث عن حق لصالحنا، مثل طالب الثانوية العامة الذي رأى أنه تعرض للظلم في تصحيح إجاباته، ليقرر اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه".

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وأكمل: "نطالب بحق كان من المفترض أن نطالب به منذ فترة طويلة، وعلى الأقل سيكفينا شرف المحاولة".

وأتم نائب رئيس الزمالك قائلا: "لو كان الزمالك حصل على لقب نادي القرن ولجأ ناد آخر للقضاء لم أكن لأعترض، الاتحاد الافريقي لكرة القدم قيّم بعض الأمور بطريقة خاطئة".

وتصدر الأهلي تصنيف نادي القرن الـ20 وقتها بـ40 نقطة، وجاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وأشانتي كوتوكو الغاني ثالثا وكانون ياوندي الكاميروني رابعا برصيد 34 نقطة لكل منهما.

يُذكر أن الجائزة أثارت لغطا شديدا حتى الآن رغم مرور 20 عاما على تتويج الأهلي بها، حيث يؤكد الزمالك أنه الأحق بها لتتويجه بتسعة ألقاب مقابل سبعة للأحمر.