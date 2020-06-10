عقد ابني مصطفى مع الأهلي؟.. شوبير: "النادي خيره علينا كلنا""

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر حارس مرمى النادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، الأحاديث التي تُشير إلى أن عقد ابنه صاحب الـ 20 عاماً مع الفريق الأول للأهلي 5 ملايين جنيه.

وقال شوبير، خلال حلقة برنامجه على فضائية أون سبورت:"سأضحكم قليلاً، أنا والده ولم أكن أعلم قيمة عقده، كنت مسافر فهاتفني وأخبرني أن الأهلي يفاوضه للتوقيع فقلت له أمضي مبروك فقط ثم كلمني عندما وقع وأخبرني فقلت له مبروك فقط لم نتكلم وقعت بأي قيمة ولا مدة العقدة".

وعلل حارس مرمى الأهلي السابق حديثه قائلاً:"وهذا يرجع لعدة أسباب، (النادي الأهلي خيره عليه وعلى أبوه) لذا من العيب التحدث في قيمة العقد لو طلبوا منه التوقيع ودفع مقابل مادي سندفع لأن (الأهلي خيره على أبوه واللي خلفوه) علاقتي بالأهلي منذ عام 1977 مر عليها 44 عاماً كما أن مصطفى في النادي الأهلي وهو في عمر ابن الخمس سنوات".

وأتم شوبير حديثه بـ:"شرف لي الانتماء لكيان مثل الأهلي ولمصطفى مثل ما الأمر ذاته بالنسبة لسيف فاروق جعفر في الزمالك، مع الأهلي لايوجد فصال في المال فالانتماء له شرف وسعادة، لقد التزمت الصمت في الفترة الماضية ولكنني شكيت فيما يُقال فتواصلت معه عن قيمة عقده وطلبت أن أراه بالرغم أنه في المنزل منذ عامين فوجدته مثل عقد أحمد طارق سليمان وباق من في سنه فالأهلي لديه نظاماً في ذلك".