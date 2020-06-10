إبراهيم عبد الخالق: بدايتي مع الزمالك كانت أفضل من بداية طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ابراهيم عبد الخالق، لاعب الانتاج الحربي، أن تجربته مع الزمالك لم يكتب لها النجاح بسبب عدم صبره في الجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات.

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج ملعب اون لقناة اون تايم سبورتس:" افضل فتراتي داخل المستطيل الأخضر كانت مع فريق سموحة وبعدها انتقلت إلى الزمالك وكنت اشارك بشكل أساسي منذ البداية".

وأضاف:" سجلت مع ظهور الأول في فريق الزمالك لكنه بعد ذلك جلست على مقاعد البدلاء، ودائما ما كان مستواي يتأثر بذلك لرغبتي دائما اللعب كأساسي".

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وأوضح، أنه بدايته مع الزمالك كانت افضل من طارق حامد الذي واجه ازمة في اللعب كأساسي مع قدومه للفريق، لكنه كان يتحلى بالصبر.

وأشار إلى أن صبر طارق حامد وراء تألقه مع الزمالك بعدما كان بعيدا عن المشاركة كلاعب أساسي في البداية.

وأتم:" لعبت في بعض المباريات بعيد عن مركزي لذلك لم أكن أظهر بالمستوى الذي كنت عليه مع سموحة، بالإضافة لعدم التواجد بشكل مستمر وبعدها قررت الرحيل في فترة تواجد نيبوشا كمدرب للزمالك".