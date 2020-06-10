أمير مرتضى: سعيد بـ"حفلة" قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أنه سعيد بحلقة "ملك وكتابة" التي تمت إذاعتها مساء الإثنين عبر قناة الأهلي، مؤكدا أنه سيرد على ما قيل خلال الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك": "كان هناك حفلة على قناة الأهلي، وأنا سعيد بالحفلة لأنه مع كامل احترامي للنادي كان لديهم فكرة أن الصمت لغة العظماء ولن نرد".

وأضاف: "كان حدثا كبيرا وكأنه تاكسي السهرة وتحدثوا عني وأصبح هناك أسلوب آخر، لكني سعيد بتحرك المياه الراكدة ووجود لغة حوار".

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وتابع: "مشغول ببعض الأمور خلال الفترة الحالية وسأظهر في حلقة عبر قناة الزمالك خلال الفترة المقبلة من أجل الرد على التفاصيل الذي قيلت في قناة الأهلي، وسعيد لأنني أسمع صوتا".

من جانبه، تطرق أمير مرتضى لتواصله مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قائلا: "أجلس مع كارتيرون بشكل شبه يومي، ونتحدث عن بعض الأمور والخطوط العريضة استعدادا للموسم الجديد".

وأكد: "لا نعرف الموسم سينتهي أم لا، وهدفنا الحفاظ على القوام الأساسي بعدم التفريط في أي لاعب، وبالتأكيد سيحدث تدعيم للفريق بصفقات جديدة من أجل الإضافة دون التأثير على الفريق الحالي".

وأتم: "اتفقنا بنسبة 99% على التجديد لكارتيرون، ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيعلن عن التوقيع بمجرد حدوثه، وأطمئن الجماهير على استقرار الفريق والجهاز الفني، وسنلبي جميع طلبات كارتيرون".