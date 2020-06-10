مدرب الإسماعيلي السابق: تمنيت تدريب أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد البرازيلي ريكاردو مدرب الاسماعيلي السابق، أن تجربته في مصر كانت جيدة، لافتا انه كان يشعر بأن الفريق الاصفر هو بيته وعلاقته كانت رائعة ولم يواجه اي مشكلة داخل الفريق.

وقال ريكاردو في تصريحات لبرنامج اون لقناة اون تايم سبورتس:" الخسارة أمام الأهلي اكبر الاندية المصرية ليست جريمة، والفريق كان قريب من التتويج بالدوري في عام 2009 لكن الأهلي حقق اللقب بعد مباراة فاصلة".

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وأضاف:" الإسماعيلي كان فريق جيد جدا وامتلك وقتها العديد من اللاعبين المميزين واتذكر عبد الله السعيد ومحمد حمص".

وتابع:" ابو تريكة كان هو اللاعب الذي كنت اتمنى ان يلعب في فريق ادربه، وواجهته في العديد من المناسبات حتى حين دربت الهلال السوداني".

وأتم:" ليس لدي مانع من تدريب اي فريق في مصر بعد تجربة الإسماعيلي، فأنا مدرب محترف وحاليا أجلس في منزلي بسبب جائحة كورونا".