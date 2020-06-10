مصدر بالاتحاد يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:

نفي مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، دخولهم في مفاوضات مع لاعب وادي دجلة محمد هلال لضمه لصفوفهم في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ عدم مفاوضات نهائياً مع اللاعب، مشيراً إلى أن كل ما يُشاع مجرد أحاديث وكلاء لاعبين لتسويق لاعبيهم بطرق تلف انتباه الأنديه لدخولهم في تفاوض معهم.

وشارك هلال ـ لاعب خط الوسط المهاجم ـ مع وادي دجلة خلال الموسم الحالي في 16 مباراة ببطولتي الدوري والكأس مسجلاً هدفاً وصانعاً مثله لزملائه خلال 1015 دقيقة لعب.

يُذكر أن نادي الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ٥ بجدول بطولة ترتيب دوري وي WE برصيد ٢٧ نقطة .