محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ أميرة حماد:
نفي مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري، دخولهم في مفاوضات مع لاعب وادي دجلة محمد هلال لضمه لصفوفهم في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ عدم مفاوضات نهائياً مع اللاعب، مشيراً إلى أن كل ما يُشاع مجرد أحاديث وكلاء لاعبين لتسويق لاعبيهم بطرق تلف انتباه الأنديه لدخولهم في تفاوض معهم.
وشارك هلال ـ لاعب خط الوسط المهاجم ـ مع وادي دجلة خلال الموسم الحالي في 16 مباراة ببطولتي الدوري والكأس مسجلاً هدفاً وصانعاً مثله لزملائه خلال 1015 دقيقة لعب.
يُذكر أن نادي الاتحاد السكندري يحتل المركز الـ ٥ بجدول بطولة ترتيب دوري وي WE برصيد ٢٧ نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالاتحاد يوضح لمصراوي حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.