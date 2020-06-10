محامي النقاز يكشف سبب تقدم شكوى جديد ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق، الشكاوي الجديدة جاءت بسبب اتهامات وتجاوزات مرتضى منصور رئيس الزمالك في حق اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال بن ميم في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورتس:" كل عشاق الزمالك يعلمون اننا على حق، ونحترم الجماهير البيضاء وازمتنا مع رئيس النادي فقط".

وأضاف:" وثقنا كل هذه التصريحات والفيديوهات وتم ترجمتها وارسالها للجنة الاخلاق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وفيفا أكد صحة الاوراق التي قدمها النقاز في الشكوى الجديدة".

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وأوضح محامي حمدي النقاز أن المحكمة الرياضية بالاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" هي من تنظر حاليا في نزاع حمدي النقاز مع الزمالك.

وأشار إلى أن الزمالك لم يقدم اى مستند لمحامية لكسب الدعوى التي اقامها ضد اللاعب حمدي النقاز، لافتا أنه يتوقع أن النزاع ينتهي مع النادي واللاعب بنهاية العام الجاري".

وأتم :" الأمر يتعلق بالحفاظ على كرامتنا بعد التصريحات التي وجهت للاعب، وليس لدينا أي مشكلة مع جماهير نادي الزمالك".