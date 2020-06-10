في بيان رسمي.. أسوان يقبل استقالة عبدالعاطي ويرفض "مبرراته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أعلن مجلس إدارة نادي اسوان برئاسة أحمد سليمان استقالة مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق والتي تقدم بها مؤخراً.

وأشار نادي أسوان أنه قبل الاستقالة بعد المشاورات التي جرت مع أعضاء المجلس وبعد استطلاع راي لجنة الكرة بالنادي، وتم التأكيد للأعضاء والجماهير على سعي المجلس على توفير كافة الأجواء بما يخدم طموحاتنا ويحقق المكانة الأفضل لنادينا

وأصدر نادي اسوان بياناً رسميا لتوضيح موقفه والرد على مجدي عبدالعاطي وجاء على النحو التالي:

- يحرص مجلس إدارة نادي أسوان منذ تولية على استجلاء الحقيقية في كل ما يتعلق بشؤون النادي مستشهدا بالوقائع والحقائق ليضعها أمام أعضائه وجماهيره وكل المهتمين من الوسط والمجتمع والإعلام الرياضي بما يحفظ حقوق ومكانة نادي أسوان تاريخيا ورياضيا.

- انطلاقا من هذا المبدأ وحول ما أثير في الأيام الأخيرة من تداعيات وردود أفعال نتيجة الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مساء الخميس 4 يونيو وقام بإرسالها عبر تطبيق (واتساب) لرئيس مجلس إدارة نادي أسوان اللواء أحمد سليمان وكذلك المشرف العام على الكرة السيد /مصطفي أمين.

- ثم نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تلك الاستقالة حملت مغالطات منافية للحقيقة وأغفلت ما قام به مجلس إدارة النادي من عمل وجهود منذ التعاقد مع المدير الفني.

- وإذ يصدر مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي هذا البيان موضحا فيه كافة الحقائق والمواقف التي شهدتها العلاقة مع المدير الفني لفريق الكرة الأول.

- لقد عمل نادي أسوان الرياضي منذ تعاقده مع المدير الفني وجهازه في 2018 على توفير كافة الأجواء والإمكانيات المادية والفنية التي ساعدتنا على تحقيق هدف وطموح العودة للدوري الممتاز بما يليق باسم نادي أسوان.

- عندما بدأ التخطيط لمسيرة الفريق في الدوري الممتاز موسم 2019-2020 وفر مجلس الإدارة من خلال المشاورات مع لجنة الكرة بالنادي والمدير الفني كل متطلبات الظهور بالدوري الممتاز في حدود قدرات وإمكانات النادي.

- منح مجلس إدارة نادي أسوان الثقة والدعم والمساندة وكافة الصلاحيات طوال مشوار الفريق بالدور الأول للدوري الممتاز بغض النظر عن النتائج والتي لم تنل رضا الجميع حتى تحسنت مع ختام الدور الأول.

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- منذ مارس الماضي ويتعرض البلاد لجائحة كورونا وتوقف النشاط الرياضي بمصر انعكس ذلك علي الواقع الاقتصادي للأندية الرياضية ومن ضمنها نادي أسوان الرياضي.

- رغم الظروف المالية الصعبة وتوقف جميع الموارد المالية للنادي إلا أن مجلس الإدارة استطاع وبتوفيق من الله بالتواصل مع السيد وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان لتدبير بعض الموارد المالية الداعمة ساهمت في سداد مستحقات الأجهزة الفنية.

- واللاعبين لكل اللاعبات الأخرى في النادي حتى 15 مارس تاريخ توقف والنشاط كما تم دفع مرتبات العاملين والموظفين بالنادي حتى شهر مايو.

- تم سداد جزء من مستحقات اللاعبين والمطلوب حتى 31 مارس بإجمالي 75%من اجمالي دفعه فبراير للدور الأول وبالنسبة للجهاز الفني للفريق الاول تم سداد مستحقات نصف شهر أبريل باقي شهر مايو ونصف أبريل.

- حرص مجلس إدارة نادي أسوان منذ توليه المسؤولية أن تكون إدارة شؤون الكرة يحكمها نظام وضوابط من خلال مجلس الإدارة ولجنة الكرة والمشرف العام على الفريق ونادي أسوان يرفض تماما هذا المسلك للمدير الفني بإعلان استقالته مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي في سابقه أولى يرفضها مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي".

- يرفض مجلس إدارة نادي أسوان جملة وتفصيلا المبررات التي ساقها المدير الفني لتقديم استقالته وجاء فيها باعترافه بانه توقف النشاط الرياضي لظروف قهريه خارجه عن إرادة الجميع.

- مجلس إدارة نادي أسوان يؤكد على التزامه تاريخيا تجاه مسؤولياته فيما يخص حقوق اللاعبين طبقا للعقود المبرمة ولائحة الفريق".

- فور هذه الاستقالة التزم مجلس إدارة نادي أسوان الهدوء والحكمة وخرجت التصريحات الرئيسية بما يليق بمكانة النادي والذي يشهد له جميع المديرين الفنيين الذين عملوا به على مدار التاريخ بان نادي أسوان يمثل بوابه الناجحة التي مر منها".

كان ضروريا استعراض هذه الوقائع والحقائق لنضع الرأي العام المجتمعي والرياضي في الصورة بكل أمانة ومسؤوليه وعليه:

فقد قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء / أحمد سليمان بعد المشاورات التي جرت مع أعضاء المجلس وبعد استطلاع راي لجنة الكرة بالنادي فقد تقرر قبول استقالة الكابتن / مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم وإنهاء مسيرة عمله بنادي أسوان الرياضي.

مجلس إدارة نادي أسوان يؤكد ويطمئن أعضاء وجماهيره على مستقبل الكرى بالدوري الممتاز والسعي والعمل على توفير كافة الأجواء بما يخدم طموحاتنا ويحقق المكانة الأفضل لنادينا.