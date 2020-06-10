إلغاء ودية يونايتد مع ستوك بعد إصابة لاعب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
اضطر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لإلغاء مباراته الودية أمام ستوك سيتي بعد تأكد إصابة أحد لاعبي الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى بفيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء لكن تم إلغاء المباراة مباشرة قبل انطلاقها، بعد الإعلان عن إصابة أحد لاعبي ستوك بكورونا، دون الكشف عن هويته.
واكتفى مانشستر بخوض حصة تدريبية عقب إلغاء مباراة ستوك.
وكان مانشستر يخطط لخوض هذه المباراة من أجل الاستعداد لاستئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثمانية أيام، حيث يلتقي الفريق خلال مباراته الأولى مع توتنهام.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج الجولة الأخيرة من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز جاءت كلها سلبية.
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