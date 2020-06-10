"لست أنت من يتحدث عن بندق".. خالد الغندور يرد على سيد عبدالحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه بعدما كان قريبا من الرحيل بعدما كسب ود الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عبدالحفيظ قال عبر قناة "الأهلي" أمس الإثنين: "عمري ما هبقى زي صالح سليم وحسن حمدي لأنهم كانوا يتعاملون مع أشخاص بقيمة حلمي زامورا وحمادة إمام وفي الإعلام كابتن خالد لطيف، إنما أنا بتعامل مع مرتضى وأمير وبندق".

وقال الغندور، في برنامجه "زملكاوي" عبر قناة "الزمالك" اليوم الثلاثاء: "لا أحب الحديث عن نفسي، لكن معلش يا كابتن سيد مع احترامي لك كزميل أصغر مني، مش أنت اللي تتكلم على بندق أو أمير مرتضى منصور أو مرتضى منصور".

وأضاف: "سأتحدث عن نفسي، بندق ماله؟ الحمد لله أتقاضى أجري من إعلام المصريين، ولم أبك لاقتراب رحيلي عن الأهلي في ظل صراع بيني وبين خالد بيبو من أجل منصب مدير الكرة".

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وتابع: "العامري فاروق نائب رئيس الأهلي كان يرغب في إقالة سيد عبدالحفيظ بعد ظهوره مع رامز جلال، لكني أقول لك الآن، مبروك ستبقى في منصبك لأن الأهلي يتعامل مع السوشيال ميديا على أنها الرقم واحد".

وأكمل: "لا يجوز أن تتحدث عني، لا في اللعب ولا أي شيء آخر، أنت اصغر مني بسبع سنين ومع ذلك أقول لك كابتن سيد عبدالحفيظ".

وواصل: "سيد عبدالحفيظ وافق على ظهوره في برنامج رامز جلال من أجل الأموال وليس شيء آخر، وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك كان في خلاف عنيف مع مرتضى منصور بسبب ظهوره في البرنامج، لكنه لم يكن مهينا مثل هذا العام".

وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلا: "رأينا الوجه الآخر لسيد عبدالحفيظ في قناة الأهلي، حيث كان إعلاميا واستضاف مرتضى منصور في قناة سي آر تي لمهاجمة محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، وهل يجوز لمدير الكرة بالأهلي أن يقول (أنت اللي عايز تتغطى؟)".