أحمد ناجي : عمرو وردة استمر في معسكر المنتخب بشكل إجباري

أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن عمرو وردة استمر في معسكر المنتخب الوطني بشكل إجباري بعد أزمته في أمم إفريقيا.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد عمرو ودرة بعد

الفضيحة الأخلاقية التي ظهرت أثناء تواجد اللاعب في معسكر الفراعنة، إلا أن الاتحاد المصري قرر عودة اللاعب مرة أخرى لمعسكر المنتخب.

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وقال ناجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس "عمرو وردة استمر في المنتخب بشكل إجباري بعد قرار استبعاده".

وأضاف مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أنه رشح محمد عواد للانضمام إلى النادي الأهلي في وقت سابق، متابعا: "مانويل جوزيه صاحب فضل كبير في مسيرتي التدريبية".