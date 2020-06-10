أكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن عمرو وردة استمر في معسكر المنتخب الوطني بشكل إجباري بعد أزمته في أمم إفريقيا.
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استبعاد عمرو ودرة بعدالفضيحة الأخلاقية التي ظهرت أثناء تواجد اللاعب في معسكر الفراعنة، إلا أن الاتحاد المصري قرر عودة اللاعب مرة أخرى لمعسكر المنتخب.
وقال ناجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس "عمرو وردة استمر في المنتخب بشكل إجباري بعد قرار استبعاده".
وأضاف مدرب حراس المنتخب الوطني السابق، أنه رشح محمد عواد للانضمام إلى النادي الأهلي في وقت سابق، متابعا: "مانويل جوزيه صاحب فضل كبير في مسيرتي التدريبية".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ناجي : عمرو وردة استمر في معسكر المنتخب بشكل إجباري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.