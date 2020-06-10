لومالا: لم أتحدث عن رغبتي في مغادرة بيراميد.. وسعيد بتواجدي في النادي

نفى الدولي الأوغندي عبده لومالا، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز التصريحات المنسوبة إليه والتي تحدث فيها عن رغبته في الرحيل

ومغادرة النادي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها لا أساس لها من الصحة.

ونسبت إحدى الصحف الأوغندية تصريحات لصانع الألعاب الدولي تحدثت فيها عن رغبته في الرحيل

عن النادي لعدم المشاركة ولشعوره بعدم القدرة على التأقلم مع طريقة اللعب وأسلوب الفريق وأنه يرغب في العودة مجددا إلى أوروبا في أسرع وقت ممكن.

وقال لومالا للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز إن التصريحات

المنسوبة إليه غير صحيحة على الإطلاق ولم يتحدث بها وأنه سعيد بتواجده في صفوف النادي ويسعى لإثبات نفسه والتألق ولا يستطيع الصبر على عودة النشاط الرياضي واللعب مرة أخرى بالفريق.

وأجرى لاعب منتخب أوغندا الدولي اتصالات مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز نفى فيها التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يتحدث لأي وسيلة إعلامية وأنه سعيد بوجوده في صفوف النادي.