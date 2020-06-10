العقباوي يكشف مفاجآت مدوية في احتراف محمد صلاح

كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، كواليس احتراف محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال العقباوي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "في ظل صراع الأهلي والزمالك على التعاقد مع صلاح في

عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي كاشفا عن حديثه دار بينه وبين صلاح، مؤكدا له عن قدوم مسؤولين من نادي بازل السويسري للمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدورى أمام فريق الجونة".

وأضاف: "اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعدة محمد صلاح في المباراة وهذا ماحدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وبالأخص محمد النني الذي صنع هدفا لصلاح في تلك المباراة التي سجل فيها صلاح ثنائية وفاز المقاولون برباعية وكانت هذه المباراة بداية انتقال صلاح إلى بازل السويسري".