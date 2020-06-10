مدرب الإسماعيلي السابق: الخسارة أمام الأهلي ليست جريمة

صرح البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن الهزيمة أمام الأهلي المصري ليست جريمة.
وقال ريكاردو في مكالمة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم:"الخسارة أمام الاهلي أكبر الأندية المصرية ليست جريمة، و لست حزينا على خسارة الدوري موسم 2008 – 2009 رغم أحقية الإسماعيلي في اللقب".
وأضاف: "تألق الأهلي ووجود 7 من لاعبيه في منتخب مصر وراء الفوز بكاس الأمم الأفريقية 3 مرات، وأكمل الأهلي والزمالك كانا في أفضل مستوياتهما قبل توقف كورونا".
وأتم: "حمص وعبد الله السعيد كانا الأفضل أثناء قيادتي للإسماعيلي وإن كانت قوة الفريق تكمن في الجماعية".
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