مدرب الإسماعيلي السابق: الخسارة أمام الأهلي ليست جريمة

صرح البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن الهزيمة أمام الأهلي المصري ليست جريمة.

وقال ريكاردو في مكالمة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم:

"الخسارة أمام الاهلي أكبر الأندية المصرية ليست جريمة، و لست حزينا على خسارة الدوري موسم 2008 – 2009 رغم أحقية الإسماعيلي في اللقب".

وأضاف: "تألق الأهلي ووجود 7 من لاعبيه في منتخب مصر وراء الفوز بكاس الأمم الأفريقية 3 مرات، وأكمل الأهلي والزمالك كانا في أفضل مستوياتهما قبل توقف كورونا".

وأتم: "حمص وعبد الله السعيد كانا الأفضل أثناء قيادتي للإسماعيلي وإن كانت قوة الفريق تكمن في الجماعية".