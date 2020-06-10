أحمد ناجي يشيد بـ"جنش" ويعلق على إصابته في معسكر المنتخب

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، بحارس نادي الزمالك محمود جنش. وقال ناجي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "محمود جنش حارس راجل للغاية". "محمود جنش حارس راجل للغاية". وعلق ناجي على إصابة محمود جنش أثناء معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بفطع في وتر إكيلس، حيث قال "نوعية إصابة جنش تأتي بسبب التهاب لمدة تصل لعام كامل، ومعي رسالة من طبيب نادي الزمالك بتحذيره من الذهاب لمعسكر المنتخب". أمم إفريقيا بفطع في وتر إكيلس، حيث قال "نوعية إصابة جنش تأتي بسبب التهاب لمدة تصل لعام كامل، ومعي رسالة من طبيب نادي الزمالك بتحذيره من الذهاب لمعسكر المنتخب".

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