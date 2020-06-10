محمد العقباوي يكشف أسباب تفوق محمد صلاح

كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، أسباب تفوق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.
وقال العقباوي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاععلى قناة "Ten": "صلاح عقلية غير عقليات اللاعبين المصريين التي رأيتها، وكانت تأتي الساعة 10 يكون نائما، وفي التدريب يكون منتظما أيضا، هو النني، وهذا ما رفع من شأنهما".
وأضاف: "صلاح كان الأهلي والزمالك يفاوضوه، وهو عقله كله مع الاحتراف، وأنا سألته وقلت له في "خناقة" بين الأهلي والزمالك عليك، ولكنه قال لي هناك أمر ستعرفه قريبا".
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