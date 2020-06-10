مجدي أبوفريخه: قرار عودة نشاط كرة السلة منتصف أغسطس مبدئي

أكد مجدي أبو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، أن قرار عودة نشاط كرة السلة في مصر ليس نهائيا ، واتخذ بشكل مبدئي.

وقال أبو فريخه في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب

أون تايم: "قرار عودة نشاط كرة السلة منتصف أغسطس مبدئي"

وأضاف : "لائحة اتحاد السلة تنص على حظر تغيير اللاعبين الأجانب بعد ربع النهائي، موضحا أنه لو اتفقت

الأندية فيما بينها على إلغاء الأجانب سنوافق على ذلك، و كل دول اإفريقيا تقريبا تقوم بتجنيس بعض اللاعبين".

وأكمل : "للجنة الطبية وضعت ضوابط صارمة لعودة النشاط، ونسبة عودة نشاط كرة السلة في مصر تصل إلى 90% ، و لاعبو السلة قادرون على تجهيز أنفسهم في منازلهم".