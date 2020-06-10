مجدي أبوفريخه: قرار عودة نشاط كرة السلة منتصف أغسطس مبدئي

أكد مجدي أبو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، أن قرار عودة نشاط كرة السلة في مصر ليس نهائيا ، واتخذ بشكل مبدئي.
وقال أبو فريخه في مداخله هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعبأون تايم: "قرار عودة نشاط كرة السلة منتصف أغسطس مبدئي"
وأضاف : "لائحة اتحاد السلة تنص على حظر تغيير اللاعبين الأجانب بعد ربع النهائي، موضحا أنه لو اتفقتالأندية فيما بينها على إلغاء الأجانب سنوافق على ذلك، و كل دول اإفريقيا تقريبا تقوم بتجنيس بعض اللاعبين".
وأكمل : "للجنة الطبية وضعت ضوابط صارمة لعودة النشاط، ونسبة عودة نشاط كرة السلة في مصر تصل إلى 90% ، و لاعبو السلة قادرون على تجهيز أنفسهم في منازلهم".
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