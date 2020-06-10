طلعت يوسف يوضح موقفه من تجديد عقده التدريبي مع الاتحاد السكندري

أكد طلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري، أنه بدأ التفكير في التجديد بعد وجود توافق بينه وبين الإدارة.
وقال طلعت خلال مداخلة تليفونيةببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "بدأنا التفكير في التجديد بعدما رأينا أن هناك اتجاه لإلغاء الدوري واستكمال الكأس ثم بداية موسم جديد".
وأكمل: "هناك توافق بيني وبين الإدارة في كل شئ، وهناك موافقة مبدئية بشأن احتياجات الفريق بالموسم المقبل".
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