طلعت يوسف: عمار حمدي اشتهر معنا.. وليس مع الأهلي

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي أصبح لاعب جيد ومشهور مع زعيم الثغر وليس الأهلي. وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان اتجاه من الأهلي للموافقة على بيع عمار حمدي لنا بالموسم الماضي، لكنه حسم أمره بشكل مفاجئ للرحيل إلى طلائع الجيش". عمار حمدي لنا بالموسم الماضي، لكنه حسم أمره بشكل مفاجئ للرحيل إلى طلائع الجيش". وأتم: "لكن من الناحية الفنية فهو لاعب جيد وأتعرف من خلال الاتحاد وليس الأهلي".

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