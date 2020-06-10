مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري اليوم

يحسم مجلس الوزراء المصري مصير بطولة الدوري المصري الممتاز وباقي المسابقات المحلية (دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة)، وذلك خلال اجتماع تقرر له اليوم الأربعاء، في حضور رئيس اللجنة الأولمبية المصرية “هشام حطب”.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية “هشام حطب” عن تواصله برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أجل الاجتماع يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020، من أجل حسم مصير ملف عودة النشاط الرياضي بعد تجميده في بداية شهر مارس الماضي بسبب الأحوال الجوية السيئة ومن ثم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتنتظر اللجنة الخماسية “المعينة” لإدارة اتحاد الكرة المصري، قرار الجهات الحكومية المختصة سواء باستئناف النشاط الرياضي أو إلغاء كل شيء، في ظل الارتفاع الحاد للأعداد المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأكد هشام حطب في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، قائلاً “اللجنة الأولمبية تنتظر اعطاء رئاسة الوزراء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط، ويوجد تصور كامل لبدء النشاط مرة أخرى”.

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وتوقف الدوري المصري بالجولة الـ 18 في بداية مارس الماضي، ويتصدر جدول الترتيب “الأهلي” بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب”.

وكان رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري “عمرو الجنايني” قد أكد أن قرار عودة الدوري في يد الدولة، ملمحًا إلى صعوبة استئناف المسابقة مرة أخرى، وإن الاحتمال الأقرب سيكون استكمال بطولة كأس مصر فقط.

ويتمسك الأهلي بضرورة استئناف بطولة الدوري، التي يتصدر ترتيبها برصيد 49 نقطة، وبات الأقرب لحصد اللقب الخامس على التوالي والـ42 في تاريخه.

وأشيع الأسبوع الماضي إمكانية عودة الدوري المصري يوم 20 يوليو المقبل بعد اجتماع مجلس الوزراء مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، إلا أن القرار الرسمي تأجل حتى نهاية هذا الأسبوع.