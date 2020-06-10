كارتيرون يُخبر إدارة الزمالك بموقفه من العرض التونسي الجديد

استفسرت إدارة نادي الزمالك من المدير الفني الفرنسي “باتريس كارتيرون“، منتصف هذا الأسبوع، عن مدى صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام التونسية، حول قرب رحيله إلى الدوري التونسي للمحترفين لتولي مسؤولية تدريب نادي النجم الساحلي.

وادعت إذاعة “شمس إف إم” التونسية تقديم إدارة النجم الساحلي لعرض رسمي إلى كارتيرون، مؤكدة أن مدرب الأهلي والرجاء السابق رحب بالفكرة.

وأشارت الإذاعة إلى وجود موافقة مبدئية من جانب كارتيرون على الذهاب إلى تونس لقيادة عملاق “سوسة” خلال الموسم المقبل خلفًا للمدرب التونسي “قيس الزواغي” الذي تولى الإدارة الفنية بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني كارلوس جاريدو إلى الوداد مطلع العام الجاري.

وتناقلت الصحف التونسية ما قالته إذاعة شمس إف إم على مدار الساعات الماضية، وانتشر الخبر بشكل كبير في وسائل الإعلام المصرية.

وسبق وارتبط كارتيرون بنادي الترجي بعد أن قاد الزمالك لهزيمته في كأس السوبر الأفريقي ثم ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في غضون 30 يومًا.

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هل يجدد كاتيرون عقده مع الزمالك أم يرحل إلى النجم الساحلي التونسي؟

تعاقد الزمالك مع باتريس كارتيرون لمدة موسم واحد فقط خلفًا للمدرب الصربي “ميتشو”، على أن ينتهي العقد مع النادي بحلول نهاية الموسم الحالي 2020/2019.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي، وكأس السوبر المصري على حساب الأهلي، بالإضافة إلى تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ونفى كارتيرون لمسؤولي الزمالك تفاوضه بأي شكل من الأشكال مع مسؤولي النجم الساحلي، ومؤكدًا عدم رغبته في الرحيل وترك الفريق لقيادته إلى لقب دوري أبطال أفريقيا.

وكان رئيس الزمالك قد كشف عن توصله إلى اتفاق مع بطل دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي الكونجولي عام 2015، لتوقيع عقد جديد خلال جلسه ستجمعهما يوم السبت المقبل.