السيتي يظفر بصفقة “ساس” قبل برشلونة ومانشستر يونايتد

أكد نادي أوتريخت الهولندي، اليوم الثلاثاء، موافقة حارسه اليافع “ميكي فان ساس” على الإلتحاق بصفوف مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي 2020، بعد أيام من ارتباطه بالكبيرين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

وكشفت صحيفة دياريو سبورت الإسبانية بأن إدارة برشلونة كانت حريصة على ضم ميكي فان ساس صاحب الـ 16 عامًا بتوصية من مدير تعاقدات فريق شباب البرسا “باتريك كلويفرت”.

وبذل باتريك كلويفرت الكثير من الجهد لإقناع فان ساس على رفض عرض مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية، لكنه فوجيء بظهور عرض مانشستر سيتي الذي أقنع الحارس أكثر من العرض الكتالوني.

ويُصنف ميكي فان ساس بين أفضل حراس المرمى الشباب في أوروبا بعد ظهوره بمستوى متميز مع منتخب ناشيء هولندا، ويرتبط بعقد مع أوتريخت حتى صيف 2022.

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وقال المدير الفني لفريق شباب أوتريخت (جوردي زويدام) لموقع النادي الرسمي “نقول وداعًا لميكي فان ساس بمشاعر مختلطة. نأسف لأن حارس مرمى موهوب بشكل لا يصدق يغادر أكاديميتنا”.

وأضاف “كنا نود بالطبع رؤية ميكي يتألق على ستاد جالجنوارد، وهو ما تدرب عليه، لكنه يريد اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته الكروية”.

وأتم حديثه “انتقاله إلى مانشستر سيتي سيزيد من قوته، حيث يمتلك النادي الإنجليزي أكاديمية شباب مميزة، وهذا الانتقال يؤكد المستوى الرائع للآكاديمية، لقد توصلنا لاتفاق رسمي مع مانشستر سيتي بشأن بنود التعاقد، وجميع الأطراف راضون، نتمنى لميكي كل التوفيق في إنجلترا”.

ومن المنتظر أن يحرس ميكي مرمى فريق مانشستر سيتي تحت 18 عامًا خلال موسم 2021/2020، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم التالي.