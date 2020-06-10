عاجل | مانشستر يونايتد يلغي ودية مع ستوك سيتي

أضطرت إدارة مانشستر يونايتد لإلغاء مباراة ودية أمام نادي ستوك سيتي، كان مقررًا لها على ملعب تدريبات الشياطين الحمر “كارينجتون” هذا الأسبوع، تحضيرًا لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع المقبل.

وسمحت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بإقامة مباريات ودية لمساعدة الأندية على استعادة جزء من المستوى البدني والفني والذهني قبل عودة المنافسة.

لكن يبدو أن إدارة مانشستر يونايتد سيتوجب عليها اختيار فريق جديد لمواجهته، بعدما أعلن ستوك سيتي ظهور حالة فيروس كورونا بين صفوف الفريق الأول، ما سيؤدي إلى عزل اللاعبين لمدة 10 أيام على الأقل.

وقالت قناة سكاي سبورتس مساء اليوم الثلاثاء 9-6-2020 “مانشستر يونايتد قام بإلغاء وديته أمام ستوك سيتي على ملعب كارينجتون في مدينة مانشستر، بعدما ظهرت عينة إيجابية لفيروس كورونا بين صفوف الفريق القادم من دوري الدرجة الأولى”.