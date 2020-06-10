تجدد فرص مانشستر يونايتد لضم نجم ريال مدريد



كشف تقرير صحفي عن تجدد فرص مانشستر يونايتد في تعزيز صفوفه بصفقة من نظيره ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر أكثر الفرق اهتمامًا بالحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد.



وينتهي عقد خاميس مع الملكي بنهاية الموسم المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يُعجل بمسألة بيع اللاعب هذا الصيف، في ظل خروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.



وكان المان يونايتد قد قدم عرضًا لضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.



وعلى الرغم من رغبة ريال مدريد في الحصول على 55 مليون يورو من وراء بيع اللاعب، إلا أنه من المتوقع إتمام الصفقة مقابل 35 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة أن خاميس رودريجيز يتمتع باهتمام متزايد من جانب إيفرتون وأتلتيكو مدريد.

المصدر: موقع كورة

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