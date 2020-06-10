رياضة | برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة مايوركا في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة مايوركا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني منح ناديه دفعة معنوية جديدة قبل عودة الدوري الإسباني ومواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي شارك في التدريبات الجماعية لبرشلونة بشكل طبيعي لليوم الثاني على التوالي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ميسي يبدو أنه تعافى من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في غيابه عن المران الجماعي لأكثر من يوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي ظهر مبتسمًا أثناء العمل في المران مع زملائه مما يعني أنه جاهز لقيادة الفريق في دفاعه عن لقب الدوري هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كلًا من نيلسون سيميدو ومونشو شاركا أيضًا في مران اليوم بشكل طبيعي عقب التعافي من الإصابة.