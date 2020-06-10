رياضة | الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، محمد إبراهيم، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد إبراهيم تلقى عرضا من النادي الأهلي لضمه، ولكن بشكل شفهي، عن طريق أحد مسؤولي القلعة الحمراء، وذلك حسب ما أوضح مصدر مقرب من اللاعب.

ويرحب محمد إبراهيم، بارتداء قميص الأهلي بداية من الموسم المقبل، حيث أوضح المصدر، "نحن في عصر الاحتراف، وبالتالي اللعب للأهلي "مش أزمة".

يشار إلى أن مسئولو الأهلي، كانوا اوقفوا مفاوضاتهم مع محمد إبراهيم، انتظارا لحسم مصير الصفقات الجديدة وعودة المعارين.