رياضة | الإتحاد يُنهى ملف التجديد مع طلعت يوسف لموسم وحيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 01:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإتحاد يُنهى ملف التجديد مع طلعت يوسف لموسم وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إتفاقه مع طلعت يوسف، للإستمرار في تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2020/2021.

و عقد رئيس النادي السكندري جلسة مع المدير الفني، عقب تفويضه من مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة لإنهاء ملف التجديد ، و للأتفاق على كافة التفاصيل عقب إلتقاء الرغبتان من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى لتجديد التعاقد لموسم جديد.

و قاد القدير طلعت يوسف أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادى الاتحاد السكندرى فريق الكرة هذا الموسم ، و أستطاع أن يحوز على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري و كذلك بالبطولة العربية ، لأمتلاكه خبرة كبيرة و سجلاً تدريباً حافلاً .

و أشاد مصيلحى بتجديد التعاقد مع يوسف ، و أشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم القادم هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها الفريق فى الموسم القادم ، و أنه يثق تماماً في قدراته الفنية الكبيرة، مؤكداً أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع و وقوفهم صفا واحد و على قلب رجل واحد و في مقدمتهم الجماهير العظيمة من أجل إعلاء شأن النادي .